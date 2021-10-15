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Эксперт о росте цен на нефть: "тренд идёт на увеличение"

Экономика » Сырье

Повышение цены нефти Brent до $85 за баррель — это общая тенденция в рост, сообщает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с RT.

"На фоне общих проблем с газом, на фоне того, что потребление ресурсов растёт во всём мире, конечно, тренд идёт на увеличение", — отмечает эксперт.

Пикин также подчеркнул, что ОПЕК+ подтвердил свои планы по увеличению добычи, однако сверхбыстрого увеличения ожидать не стоит.

На фоне роста цен на нефть и газ происходит укрепление российской валюты. Инвесторы по всему миру обратили своё внимание на экспортёров соответствующих ресурсов. Россия превратилась в предпочтительную инвестиционную цель.

Ранее Pravda.Ru сообщила, что нефть марки Brent подорожала на 1,5%.

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Нефть больше не инструмент мировой политики? // Фурсов
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова
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