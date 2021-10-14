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Курс доллара упал ниже 71,55 рубля

Экономика

Во время торгов на Московской бирже курс доллара упал до годового минимума, преодолев отметку в 71,55 рубля.

За день доллар потерял 42 копейки, и на какое-то время его стоимость достигла 71,52 рубля. Это самый низкий курс с июля 2020 года.

Евро также демонстрирует отрицательную динамику — его курс снизился на 45 копеек до 83,02 рублей.

Нефть марки Brent подорожала на 1,5% до 84,4 долларов за баррель.

Укрепление российской валюты происходит на фоне роста цен на нефть и газ. По мнению экспертов, рубль усиливается ещё и на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран. Также позитивным прогнозом является ожидание повышения ключевой ставки Центробанка РФ до 7,25% годовых.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова
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