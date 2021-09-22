В Минтруда рассказали, сколько российских семей получат маткапитал в 2022 году

По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, в следующем году материнский капитал смогут получить 1,3 миллиона семей.

Он уточнил, что на осуществление выплат в бюджет Пенсионного фонда РФ уже заложили свыше 400 миллиардов рублей. Эта сумма сформирована с индексацией в рамках трёхлетней программы ПФР, пишет РИА Новости.

Кроме того, глава Минтруда напомнил, что с 2020 года маткапитал положен семьям, в которых воспитываются один и более детей. Ранее размер выплат на первого малыша увеличили до 503 237 рублей.

Если в семье появится второй ребёнок, то родители имеют право на дополнительные 161 772 рубля.

Сумма материнского капитала на второго и последующих детей автоматически возрастает на 25 577 рублей. Семьи, которым не выдавали денежных средств за первого ребёнка, имеют право на получение 665 009 рублей.

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