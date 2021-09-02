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Маткапитал за первенца превысит полмиллиона

Общество

Больше полумиллиона родители получат за первого ребёнка в следующем году, об это рассказал глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, на первенца будут получать более 503 тысяч рублей, на второго — 665 тысяч.

Маткапитал за первенца превысит полмиллиона

Увеличение выплат предусмотрена индексацией, передают "РИА Новости". Так, в этом году материнский капитал на первого ребёнка меньше почти на 20 тысяч рублей. Доплата на второго составит больше 160 тысяч.

Ранее Котяков рассказал, что за 2020 год 90% семей купили на материнский капитал жильё. Всего для выплат пособий из бюджета было выделено больше 300 миллиардов рублей. И почти 99% родителей подавали электронные заявки.

В начале года в ведомстве озвучили, что планируют разрешить использовать выплаты для строительства жилых помещений.

Ранее в Министерстве труда сообщили, что планируют ввести социальные выплаты для не работающих беременных женщин. Сумму в ведомстве не озвучили, но уточнили, что получить пособие смогут и те будущие мамы, которые не работали до беременности.

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Маткапитал и рождаемость – Есть ли связь?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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