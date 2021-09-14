В России введут выдачу займов по водительским правам с 2022 года

В России планируют ввести упрощенную идентификацию для финансовых операций при помощи водительских прав. Новое правило может заработать в 2022 году.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект уже принят в первом чтении. До конца декабря он будет полностью согласован.

После принятия закона граждане смогут предоставить в финансовую организацию водительское удостоверение. При этом для получения услуг все равно понадобится паспорт, а водительские права станут дополнительным документом.

Гражданам будет разрешено при помощи прав совершать следующие операции:

обмен валют до 100 тысяч рублей;

денежные переводы без открытия счета;

получение микрозайма до 15 тысяч рублей;

создание брокерского счета;

оформление договора доверительного управления акциями и облигациями;

приобретение инвестиционных паев с безналичной оплатой на территории РФ.

Ранее сообщалось, что Росинфомониторинг поддержал законопроект рассказав, что в нем нет рисков отмывания денежных средств.

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