В России планируют ввести упрощенную идентификацию для финансовых операций при помощи водительских прав. Новое правило может заработать в 2022 году.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект уже принят в первом чтении. До конца декабря он будет полностью согласован.
После принятия закона граждане смогут предоставить в финансовую организацию водительское удостоверение. При этом для получения услуг все равно понадобится паспорт, а водительские права станут дополнительным документом.
Гражданам будет разрешено при помощи прав совершать следующие операции:
Ранее сообщалось, что Росинфомониторинг поддержал законопроект рассказав, что в нем нет рисков отмывания денежных средств.
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