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Россияне рассказали, какая зарплата им нужна для комфортной жизни

Экономика » Финансы

В сентябре 2021 года 5 тысяч взрослых россиян поучаствовали в исследовании аналитического центра университета "Синергия". Эксперты выяснили, какую зарплату они хотели бы получать для комфортной жизни.

Россияне рассказали, какая зарплата им нужна для комфортной жизни

Оказалось, что примерно 38,5% респондентов мечтают о зарплате в размере 50-70 тысяч рублей. По их словам, таких денег вполне достаточно, чтобы спокойно жить и позволять себе небольшие радости. Вместе с тем 24,3% опрошенных не согласились с этим мнением. Они убеждены, что работники различных фирм должны получать порядка 80-100 тысяч рублей ежемесячно.

  • Около 16,8% жителей странны отметили, что для них идеальная зарплата составляет 120-150 тысяч рублей. Ещё 11,4% респондентов хотят зарабатывать 150-200 тысяч.

Лишь 9% россиян подчеркнули, что для них является приемлемой зарплата в размере свыше 200 тысяч рублей, передаёт РИА Новости.

Больше всего россияне тратят на продовольствие, оплату ЖКХ и аренды, лекарственные препараты, образовательные программы, поездки и культурный отдых.

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Почему в России такие маленькие зарплаты и кто виноват
Автор: Юлия Миленина
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