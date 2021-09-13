Эксперт объяснил, с чем связана индексация зарплат военным и силовикам

Глава РФ Владимир Путин потребовал предусмотреть в федеральном бюджете на 2022-2023 годы деньги на индексацию зарплат военнослужащих и силовиков выше инфляции. Председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев рассказал, с чем связаны грядущие нововведения.

По словам эксперта, индексация выплат военным и силовикам проводится ежегодно, как правило, из-за инфляции.

"Это закреплено в соответствующем законе РФ, является естественным и обязательным. Нужно понимать, что это не повышение, а индексация в связи с инфляцией. Изменение системы оклада военных произошло уже достаточно давно. Это было в связи с переходом на новую систему оплаты. Тогда же изменились выплаты по воинским званиям, была введена система дополнительного стимулирования прохождения службы", — отмечает Богатырев.

Также он добавил, что инфляция — ежегодно установленная законом норма, которая осуществляется в утверждённом порядке. В этом году её рост значительно превысил планируемые ожидания.

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