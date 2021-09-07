Счетами меряемся: специалисты сравнили российские и иностранные цены на ЖКУ

По информации специалистов в среднем россияне отдают с зарплаты 11,5% за коммунальные услуги. Что же касается иностранных плательщиков, то тут цифры колеблются. К примеру, французы и жители Великобритании платят около 14% в месяц. А вот меньшая доля от ежемесячного дохода пришлась на американцев — 9%.

При этом тарифы на те или иные услуги могут различаться в зависимости от региона, квадратуры и прочих факторов, — объяснила аудитор Счётной палаты Наталья Трунова РИА Новости.

Ранее специалисты рассказали, что вся проблема с переплатой по счетам за коммуслуги у россиян из-за неумения экономить и нежелания ставить счётчики. Аналитики подсчитали, что при отсутствии приборов учёта "коммуналка" в месяц выходит на 1,5 тысячи дороже. Например, течь в кране может "накапать" на дополнительную тысячу рублей. То же самое касается света, газа и тепла.

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