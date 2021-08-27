"Надо отвязаться": в Госдуме предложили убрать МРОТ

В России нужно отказаться от такого показателя, как минимальный размер оплаты труда, заявил URA. RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

По его словам, в настоящее время в РФ к МРОТ привязаны налогообложение и многие административные штрафы. От этого, как считает Николай Арефьев, больше вреда, чем пользы.

Депутат предложил отвязать МРОТ от всех других параметров и ориентироваться на прожиточный минимум.

"Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. … Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его", — заявил Арефьев.

Он добавил, что зарплаты в стране в любом случае не должны быть ниже прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что осенью депутаты Госдумы могут рассмотреть законопроект о повышении МРОТ с 2022 года до 20 тысяч рублей. В случае принятия проекта на его реализацию предполагается потратить 1,2 трлн рублей.

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