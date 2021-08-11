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В Госдуме предложили потратить более 1 трлн рублей на увеличение МРОТ

Экономика

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В Госдуме предложили потратить более 1 трлн рублей на увеличение МРОТ

По информации "Известий", 11 августа в Госдуму планируется внести законопроект, предусматривающий повышение МРОТ с 2022 года до 20 тысяч рублей. На реализацию проекта в случае его принятия предполагается потратить 1,2 трлн рублей.

Как сообщил изданию председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, планируется, что депутаты рассмотрят законопроект осенью вместе с правительственным проектом федерального бюджета на 2022 год.

По словам Ярослава Нилова, для фракции ЛДПР, депутатом которой он является, позиция по увеличению МРОТ является принципиальной.

Как сообщил зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов, партия также готова поддержать законопроект о повышении МРОТ, поскольку считает нынешний заниженным.

В "Единой России" заявили, что готовы изучить законопроект. Вместе с тем зампред фракции Адальби Шхагошев назвал идею повышения МРОТ нереалистичной, указав на объем средств, который потребуется на эти цели.

В Минтруде "Известиям" сообщили, что в правительство РФ уже направлен альтернативный законопроект, согласно которому МРОТ в 2022 году должен составить 13,6 тысячи рублей, что на 6,4% больше, чем в этом году.

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Почему в России такие маленькие зарплаты и кто виноват
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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