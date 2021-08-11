Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов оценил идею поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей.
По словам бизнес-омбудсмена, заработная плата должна расти органически, а свободные деньги нужно вкладывать в стимулирование новых производств и создание новых рабочих мест.
Депутаты от фракции ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов собираются внести в Госдуму законопроект, предполагающий повышение МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц с 1 января 2022 года. На сегодняшний день МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.
По словам Титова, "зарплаты должны расти органически, а не по приказу". Он положительно оценил идею о повышении уровня жизни населения, но отметил, что нагрузка в 600 миллиардов рублей, которую не компенсирует бюджет, придется на частный сектор.
Омбудсмен оценил реализацию инициативы о повышении уровня МРОТ в 1,2 триллиона рублей в год.
"348,7 миллиарда из федерального бюджета, 232,5 миллиарда — из региональных, 581,3 миллиарда — из внебюджетного сектора… ЛДПР хочет раскулачить частников на 600 миллиардов, им-то никто из бюджета это не компенсирует", — подчеркнул Титов.
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