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Титов прокомментировал инициативу о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей

Экономика

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов оценил идею поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей.

Титов прокомментировал инициативу о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей

По словам бизнес-омбудсмена, заработная плата должна расти органически, а свободные деньги нужно вкладывать в стимулирование новых производств и создание новых рабочих мест.

Депутаты от фракции ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов собираются внести в Госдуму законопроект, предполагающий повышение МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц с 1 января 2022 года. На сегодняшний день МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.

По словам Титова, "зарплаты должны расти органически, а не по приказу". Он положительно оценил идею о повышении уровня жизни населения, но отметил, что нагрузка в 600 миллиардов рублей, которую не компенсирует бюджет, придется на частный сектор.

Омбудсмен оценил реализацию инициативы о повышении уровня МРОТ в 1,2 триллиона рублей в год.

"348,7 миллиарда из федерального бюджета, 232,5 миллиарда — из региональных, 581,3 миллиарда — из внебюджетного сектора… ЛДПР хочет раскулачить частников на 600 миллиардов, им-то никто из бюджета это не компенсирует", — подчеркнул Титов.

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Автор: Игорь Рябов
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