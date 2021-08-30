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Россияне переплачивают за ЖКУ - сами виноваты

Общество

Причинами переплаты за ЖКУ аналитики считают неумение экономить. По мнению директора центра ЖКХ "Народного института" Романа Шепса, дело в "неразумном потреблении ресурсов, технических поломках в доме и отсутствии счётчиков".

Россияне переплачивают за ЖКУ - сами виноваты

В случае отсутствия счётчиков переплата довольно существенная — около 1,5 тысячи рублей в месяц. В среднем затраты на покупку и установку счётчика можно окупить за 3-4 месяца, — рассказал Шепс РИА "Новости"

Аналитик призвал тщательно следить за домашним оборудованием. Например, течь в кране может "накапать" на дополнительную тысячу рублей в квиток. То же самое касается света, газа и теплоснабжения.

Также "ключевым" фактором аналитик назвал и просветительскую работу. По его словам, многие россияне не умеют экономно "вести хозяйство". Роман Шепс считает, что обучать этому нужно со школьной скамьи. Например, ввести для детей "жилищные уроки".

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ЖКХ: Платим больше, а получаем...?
Автор: Редакция Правда.Ру, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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