Россияне переплачивают за ЖКУ - сами виноваты

Причинами переплаты за ЖКУ аналитики считают неумение экономить. По мнению директора центра ЖКХ "Народного института" Романа Шепса, дело в "неразумном потреблении ресурсов, технических поломках в доме и отсутствии счётчиков".

В случае отсутствия счётчиков переплата довольно существенная — около 1,5 тысячи рублей в месяц. В среднем затраты на покупку и установку счётчика можно окупить за 3-4 месяца, — рассказал Шепс РИА "Новости"

Аналитик призвал тщательно следить за домашним оборудованием. Например, течь в кране может "накапать" на дополнительную тысячу рублей в квиток. То же самое касается света, газа и теплоснабжения.

Также "ключевым" фактором аналитик назвал и просветительскую работу. По его словам, многие россияне не умеют экономно "вести хозяйство". Роман Шепс считает, что обучать этому нужно со школьной скамьи. Например, ввести для детей "жилищные уроки".

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