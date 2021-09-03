Центробанк России: мировой финансовый кризис возможен уже в 2023 году

Сценарий возможного мирового финансового кризиса описали представители Центрального банка России. Они считают, что падение экономики может произойти уже в 2023 году.

По данным документа проекта об основных направлениях денежно-кредитной политики России до 2024 года, главными предпосылками для кризиса, который может быть сравним только с кризисом с 2008 года, будет являться растущий глобальный долг государств и крупнейших корпораций.

"Следствием станет ужесточение кредитной политики США, избавление инвесторов от акций, представляющих риск, и обрушение рынков. Усугубит положение падение цен на нефть", — говорится в документе.

Эксперты Центробанка отмечают: если подобные события коснуться Россию, что экономика страны сильно пострадает, а её восстановление затянется до 2024 года.

В конце августа директором рейтинговой службы НРА Сергеем Гришуниным были обозначены причины ожидаемого кризиса.

Он считает, что первой из причин станет высокая инфляция, что приведёт к "перегреву" глобальной экономики. Гришунин отметил, что экономический кризис могут вызвать не столько финансовые факторы, сколько экологические и социальные.

По мнению Гришунина, потенциальные риски исходят от таких факторов, как изменения погоды, распространения вирусов и возрастающего социального неравенства.

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