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Отскоки и выравнивания: эксперт объяснил, когда и почему подорожают продукты

Экономика

Россиян ждёт новый виток роста цен: уже к осени этого года ожидается солидный "подъём" цифр на ценниках продуктов питания. В частности, дороже могут стать подсолнечное мало, крупы, "многострадальный" сахар и хлеб.

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Кабала и отыгрыш: из-за чего цены пустятся в рост

Напомним, что ранее о росте цен предупредили эксперты Союза Потребителей России. В частности, председатель объединения Пётр Шелищ сообщил: под угрозой — продукты, которые жизненно важны для населения страны.

Согласны с таким прогнозом и в "Новосибирскхлебопродукте". Его директор, Сергей Соколов (также являющийся главной глава регионального отделения "Опоры России") рассказал "Общественной Службе Новостей": на производителей давят и "старые" контракты, и растущие цены на сырьё и комплектующие. В частности, сельское хозяйство столкнулось с ростом цен на удобрения, и последствия "столкновения", словно отброшенные пружиной, "прилетели" на полки магазинов всей страны.

Магазин, Россия
 

"Торговые сети в кабале держат производителей, потому что контракты долгосрочные. Ценник остаётся фиксированным, несмотря на изменившиеся условия.

После окончания этой кабалы, производитель переходит на другой разговор: делает цены высокими, чтобы не только компенсировать убытки, но и такими, чтобы заново не попасть в такие "ножницы" в будущем.

Сегодня ситуация очевидна: есть проблема реализации контрактов, отыгранных по ценам 2020 года. Исполнители услуг в конце 2021 года будут брать своё, то, что они заминусили в исполнении текущих контрактов.

Это и инфляция, в том числе, и справедливая ситуация с выравниванием старого минуса на новый период", — заметил он.

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Новый скачок цен в России: причины, перспективы и последствия для россиян и экономики
Автор: Константин Шапров
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