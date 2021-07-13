Отскоки и выравнивания: эксперт объяснил, когда и почему подорожают продукты

Россиян ждёт новый виток роста цен: уже к осени этого года ожидается солидный "подъём" цифр на ценниках продуктов питания. В частности, дороже могут стать подсолнечное мало, крупы, "многострадальный" сахар и хлеб.

Кабала и отыгрыш: из-за чего цены пустятся в рост

Напомним, что ранее о росте цен предупредили эксперты Союза Потребителей России. В частности, председатель объединения Пётр Шелищ сообщил: под угрозой — продукты, которые жизненно важны для населения страны.

Согласны с таким прогнозом и в "Новосибирскхлебопродукте". Его директор, Сергей Соколов (также являющийся главной глава регионального отделения "Опоры России") рассказал "Общественной Службе Новостей": на производителей давят и "старые" контракты, и растущие цены на сырьё и комплектующие. В частности, сельское хозяйство столкнулось с ростом цен на удобрения, и последствия "столкновения", словно отброшенные пружиной, "прилетели" на полки магазинов всей страны.

"Торговые сети в кабале держат производителей, потому что контракты долгосрочные. Ценник остаётся фиксированным, несмотря на изменившиеся условия. После окончания этой кабалы, производитель переходит на другой разговор: делает цены высокими, чтобы не только компенсировать убытки, но и такими, чтобы заново не попасть в такие "ножницы" в будущем. Сегодня ситуация очевидна: есть проблема реализации контрактов, отыгранных по ценам 2020 года. Исполнители услуг в конце 2021 года будут брать своё, то, что они заминусили в исполнении текущих контрактов. Это и инфляция, в том числе, и справедливая ситуация с выравниванием старого минуса на новый период", — заметил он.

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