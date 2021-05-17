Минсельхоз прокомментировал ситуацию на рынке сахара

Оперативно отреагировали на новости о возможном росте цен на сахар в Минсельхозе. На сайте ведомства появилось сообщение о том, что рыночная ситуация стабильна, а условия соглашений участники рынка честно выполняют.

Напомним, что ранее по каналам издания "Коммерсантъ" пришли новости о возможном росте цен на сахар. Причина (о которой ранее писали в "Центре агроаналитики" и "ИКАР") — поздняя посевная сахарной свёклы. Ещё 15 апреля специалисты предупреждали: погода внесла коррективы, и посевная будет не только поздней, но и весьма "скоротечной".

"Текущая ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная. Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объёме", — сообщает Минсельхоз.

Также на этот год, приводят цифры в министерстве, запланировано получение примерно 6 млн тонн сахара, чего вполне хватит для

"…обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов".

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