Российский экспорт электроэнергии приблизился к рекордному с 2012 года уровню. За первое полугодие поставки за рубеж составили 10,2 млрд кВт/ч.
Об этом со ссылкой на материалы совещания у замглавы Минэнерго Павла Сниккарса сообщают "Известия".
По данным издания, в текущем году втрое больше стали поставки в Финляндию - до 3,8-3,9 млрд кВт/ч, вдвое — до 3 млрд кВт/ч — в страны Балтии.
В ведомстве считают, что "на руку" производителям сыграли
"Рост цен на энергоносители и котировок на выбросы СО2 привел к увеличению себестоимости производства на тепловой генерации на энергетической бирже Nord Pool, востребованность в которой существенно увеличилась на фоне снижения выработки ВЭС и ГЭС, а также ремонтов АЭС", — рассказали изданию в Минэнерго.
По предварительным подсчётам, к концу 2021 года будет продано электроэнергии более 10,2 млрд кВт/ч, "заработок" России на экспорте превысит $1 млрд.
Оптимистичный прогноз основан на том, что
Все эти факторы позволяют учитывать особенность Балтийского рынка — внутридневную неравномерность и зарабатывать на поставках в пиковые часы.
"Учитывая значительные избытки генерирующей мощности в российской энергосистеме, наращивание экспорта — позитивный фактор не только для монополиста-экспортера, но и для экономики в целом, — цитируют "Известия" комментарий "Сообщества потребителей энергии". — Наряду с наращиванием поставок за рубеж и пополнением бюджета это позволяет сокращать удельные расходы на содержание энергосистемы".
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