Даёшь российское электричество: экспорт электроэнергии бьёт рекорды

Российский экспорт электроэнергии приблизился к рекордному с 2012 года уровню. За первое полугодие поставки за рубеж составили 10,2 млрд кВт/ч.

Об этом со ссылкой на материалы совещания у замглавы Минэнерго Павла Сниккарса сообщают "Известия".

По данным издания, в текущем году втрое больше стали поставки в Финляндию - до 3,8-3,9 млрд кВт/ч, вдвое — до 3 млрд кВт/ч — в страны Балтии.

В ведомстве считают, что "на руку" производителям сыграли

"благоприятная ценовая конъюнктура на фоне продолжительной холодной зимы, и аномальной летней жары";

ряд решений по транзиту энергии;

завершение строительства новых электростанций.

"Рост цен на энергоносители и котировок на выбросы СО2 привел к увеличению себестоимости производства на тепловой генерации на энергетической бирже Nord Pool, востребованность в которой существенно увеличилась на фоне снижения выработки ВЭС и ГЭС, а также ремонтов АЭС", — рассказали изданию в Минэнерго.

По предварительным подсчётам, к концу 2021 года будет продано электроэнергии более 10,2 млрд кВт/ч, "заработок" России на экспорте превысит $1 млрд.

Оптимистичный прогноз основан на том, что

из-за холодной зимы-2021 возросло потребление в европейских странах;

изменен маршрут поставок в страны Балтии: теперь российская энергия идет по маршруту Россия-Латвия, который эффективней и дешевле транзита через Белоруссию — за него не надо платить;

после завершения строительства электростанций появилась возможность поставок напрямую из Калининградской области в Литву.

Все эти факторы позволяют учитывать особенность Балтийского рынка — внутридневную неравномерность и зарабатывать на поставках в пиковые часы.

"Учитывая значительные избытки генерирующей мощности в российской энергосистеме, наращивание экспорта — позитивный фактор не только для монополиста-экспортера, но и для экономики в целом, — цитируют "Известия" комментарий "Сообщества потребителей энергии". — Наряду с наращиванием поставок за рубеж и пополнением бюджета это позволяет сокращать удельные расходы на содержание энергосистемы".