Всемирный банк дал России "подсказку" по части борьбы с бедностью

"Подсказку" касательно борьбы с бедностью решил дать России Всемирный банк (ВБ). Эксперты провели анализ и сообщают: уменьшить количество бедных поможет система гарантированного минимального дохода.

Эксперты ВБ в своём докладе, посвящённом состоянию дел в экономике РФ, выделили сразу несколько важных цифр:

в 2020 году уровень бедности составлял 12,1%;

в 2021 году ожидается снижение до 11,4%.

"Основной риск для прогноза — эволюция пандемии. В пессимистическом сценарии новые вспышки пандемии в мире и распространение новых штаммов вируса могут привести к необходимости более длительного сохранения ограничительных мер и в большем числе стран. В этом случае в 2022 году Россия может вернуться к рецессии", — указано в документе.

Касательно гарантированного минимального дохода: она значительно поможет, например, малоимущим семьям. При этом траты по подобной программе на национальном уровне будут весьма эффективны, уверены эксперты ВБ.

"Национальная программа минимального гарантированного дохода (МГД) призвана обеспечивать регулярную выплату денежных пособий малоимущим семьям, прежде всего, для оказания адресной помощи нуждающимся. Размер пособий обычно определяется как разность между доходом семьи и порогом дохода", — пишут они.

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