Российский агропромышленный сектор испытывает острый дефицит кадров. И это — результат недальновидной государственной политики.
Сейчас в России просто неоткуда взяться специалистам в области сельского хозяйства. В целом по стране закрылось 26 тысяч сельских школ, профтехучилища тоже либо закрылись, либо перепрофилировались — теперь вместо трактористов они выпускают визажистов.
Сельские территории пустеют, люди уезжают в города, где жизнь попроще, а зарплаты — повыше. Теперь в сезон хозяйства готовы неплохо платить, но специалистов просто не осталось, считает фермер, председатель общественного движения "Федеральный сельсовет" Василий Мельниченко.
"Государевы люди должны были давно решить вопрос обучения необходимым в аграрном секторе профессиям, щедро их финансировать. И конечно, люди должны видеть перспективы, иначе не пойдут учиться. А пока призывать специалистов в село — это всё равно что призывать пенсионеров поправить рождаемость в стране", — рассказал он "Свободной прессе".
По мнению фермера, российские чиновники оказались просто неспособны мыслить стратегически и видеть насущные и перспективные потребности сельскохозяйственной отрасли. Но человека, работающего на земле, не заменит никакая "автоматизация". Это тяжёлый труд, и он должен оплачиваться достойно, чтобы село не вымерло окончательно.
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