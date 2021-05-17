До зарплаты: эксперт об МФО, порядке и "очищении" рынка

Вопрос МФО достаточно давно "преследует" Россию: из года в год появляются новости, связанные с организациями данного сектора бизнеса. Например, эксперты РБК писали о такой цифре: в мае прошлого года к "проблемным" отнесли 40% всех микрозаймов.

Также многие эксперты уверены: в МФО идут "рисковые" люди, которым ранее отказали банки. А в ЦБ в прошлом году выяснили, что более 50% всех кредитов в МФО "ушли" к людям, долговая нагрузка которых и так высока.

Недавно по поводу МФО высказались и в Госдуме: глава фракции "Яблоко" в Мосгордуме Максим Круглов отметил, что в МФО "платят" представителям правопорядка, поэтому и остаются "на плаву".

Как сейчас обстоят дела с МФО, стоит ли говорить о необходимости "жёсткого" регулирования вопроса раз и навсегда? "Правда.Ру" обратилась за комментарием к Константину Ордову, заведующему кафедрой финансового менеджмента в РЭУ им. Г. В. Плеханова.

"До зарплаты": зачем люди идут в МФО

Эксперт отмечает: если говорить о решении именно "раз и навсегда", то в силу склонности к рестриктивному мышлению всё с большой вероятностью сведётся к запрету работы МФО в принципе. Однако принесёт ли это пользу?

Если попытаться понять, почему микрофинансовые организации вообще существуют, то ответ будет на поверхности: ровно потому, что их клиентами является достаточно большая группа малообеспеченных людей. Обычно в таких случаях говорят "до зарплаты": порой возникают разовые, но достаточно солидные расходы (взять, к примеру, сборы ребёнка в школу). Львиную долю операций в МФО составляют кредиты до 50 тысяч.

"В ЦБ уже сделали достаточно много для того, чтобы навести порядок в этом виде кредитования. Ограничили максимальную ставку, ограничили максимальные проценты в случае просрочки либо невыплаты кредита, чего раньше не было, там чуть ли не до бесконечности проценты набегали. Теперь чётко указана максимальная сумма. Кроме того, разработано требование по части сбора просроченных кредитов", — объясняет Ордов.

"Очищение", польза, выгода: зачем МФО идут "в люди"

При этом стоит вспомнить статистику: да, кредиты в МФО берут миллионы россиян. Но от общего кредитного портфеля физических лиц кредиты в МФО составляют примерно 1%.

"Естественно, с точки зрения финансовой стабильности никаких угроз микрофинансовые организации не представляют", — уверен Ордов.

Разумеется, есть вопрос с просрочкой: в МФ она традиционно и на порядок выше, чем в банковском секторе по аналогичным потребительским кредитованиям. Но это связано со следующей особенностью: люди, идущие в МФО, часто получают перед этим отказ в банке, то есть кредитуются у "микро" от безысходности.

"Опять же надо понимать, микрофинансовые организации не используют государственную помощь, средства (в отличие от госбанков, которые имеют доступ к неограниченным деньгам). Как правило, это всё-таки частный капитал. Запретив микрофинансовые организации, мы окончательно, мне кажется, убьём частные инвестиции банковские и околобанковские, кредитный сектор и бизнес. Тем самым окончательно подорвём и конкуренцию на этом рынке как таковую", — считает Ордов.

Остаётся, конечно, вопрос "прозрачности", но и его в ЦБ не выпускают из поля зрения. Так, уже сегодня есть возможность пожаловаться на действия МФО, и будут приняты меры по защите потребителя.

"Опять же за последние три года, по-моему, если мы с вами посмотрим, на десятки процентов (то есть радикально) сократилось количество микрофинансовых организаций. То есть произошло "очищение" от шулеров, аферистов и прочих подобных "деятелей". На рынке МФО остались люди, которые смотрят на это как на бизнес, рассчитывают в этом бизнесе оставаться долго, тем самым принося пользу и клиенту, и обществу", — заключает Ордов.

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