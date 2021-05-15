Депутат Мосгордумы считает МФО "исключительно коррупционной схемой"

Глава фракции "Яблоко" в Мосгордуме Максим Круглов объяснил отклонение законопроектов о закрытии МФО тем, что "они платят деньги правоохранительным органам".

На этой неделе депутаты из фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму РФ очередной законопроект о закрытии микрофинансовых организаций (МФО). При этом лидер фракции Сергей Миронов уже заранее уверен, что документ будет снова отклонён, как и все предыдущие, количество которых уже сложно подсчитать.

Глава фракции "Яблоко" в Мосгордуме Максим Круглов в беседе с "Правдой.Ру" объяснил, что подобные законопроекты отклоняют снова и снова, потому что МФО "платят деньги правоохранительным органам, платят какую-то часть выручки".

"Я думаю, что это исключительно коррупционная схема. Поэтому их не закрывают", — заявил он.

Депутат предложил выдавать малоимущим россиянам социальные кредиты

Чтобы оградить наименее защищённые слои населения от МФО и их "кабальных" процентов, депутат Мосгордумы предлагает выдавать им социальные кредиты, в смысле платить за них проценты.

"Это было бы правильно, это было бы справедливо, это был бы такой социальный акт со стороны государства, и тогда бы не потребовалось существования никаких микрокредитных организаций, никаких бы мошеннических схем не было и тем более не было бы никаких больших процентов", — уверен Круглов.

"Я думаю, что надо идти таким путем, разрабатывать такую программу", — подытожил депутат.

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