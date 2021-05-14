"Справедливая Россия" снова требует запретить МФО

Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия" внесла в Госдуму РФ очередной законопроект о запрете микрофинансовых организаций (МФО).

Документ предлагает признать Федеральный Закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" утратившим силу. Это необходимо, поскольку социально-экономическое положение в стране вынуждает обращаться в МФО наименее социально защищённые слои населения.

Авторы законопроекта считают, что несмотря на то, что МФО работают во всех странах, в России невозможно развивать данный институт финансового рынка, так как он приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни. При этом "Справедливая Россия" уверена, что банки легко заменят МФО, учитывая избыток ликвидности и незначительной доли задолженности по микрозаймам.

"Справедливороссы" уже неоднократно вносили аналогичные законопроекты в Госдуму, но их инициатива не находила отклика у парламентского большинства. Последний проект закона о закрытии МФО был внесён в ноябре 2020 года.

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