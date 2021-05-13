Цены на пальмовое масло подскочили на 120%

Цены на пальмовое масло на Малайзийской бирже выросли более чем на 120% и составили $1 091 за тонну.

Рост цен за год на более чем 120% объясняется дефицитом рабочей силы, возникшем из-за пандемии в Малайзии и Индонезии, пишут "Ведомости". Такой рост цен "до невиданных ранее высот" однозначно повлияет на потребительские привычки". Потребление пальмового масла сократится, и если оно продолжит дорожать, то это может изменить принципы, по которым люди выбирают продукты.

Рост цен на пальмовое масло может привести к удорожанию как минимум ресторанной и кондитерской продукции, а также косметических товаров.

Днём ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многие говорят о вреде пальмового масла, но при этом отсутствуют какие-либо инициативы, ограничивающие его потребление. Более того, в январе 2021 года поставки пальмового масла в Россию подскочили на 18,8% в годовом выражении.

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