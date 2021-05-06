Россиян "разводят" на деньги даже самые надёжные банки

Это происходит из-за банального отсутствия финансовой грамотности и нежелания изучать подписываемые с банком договоры. Банки же используют достаточно простые и тривиальные способы обмана.

Как рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин, в основном банки "нагреваются" на ипотеке. Здесь несколько способов — повышение ставки в случае просрочки, навязывание различных страховых продуктов и открытие якобы бесплатной кредитной карты в качестве бонуса.

Как утверждает Уткин, пересмотр ставки в одностороннем порядке включён в 95% договоров кредитования, но именно по ипотеке он бьёт сильнее всего. Даже при повышении ставки на 0,1 процентного пункта "общий долг прилично возрастает".

Чаще всего банки вынуждают оформлять страховку от "дружественных" компаний, получая за это неплохое вознаграждение. Такие же предложения в других страховых компаниях оказываются гораздо дешевле, как минимум на 30%.

Выпуск якобы бесплатной кредитной карты — тоже является трюком для "заработка денег". Довольно часто происходит недопонимание относительно сроков льготного периода и в итоге "счастливчику" приходится платить по завышенным процентным ставкам.

Также Уткин предупредил о самом популярном способе обмана с вкладами — обещания повышенной ставки, которая по факту будет действовать не более трёх месяцев, а потом снизится до минимального уровня.

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