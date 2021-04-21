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Для бесплатной газификации России придётся поискать деньги

Экономика » Финансы » Деньги

Председатель комитета Госдумы РФ по энергетики Павел Завальный считает, что для бесплатной газификации правительству и Газпрому придётся найти источники финансирования.

Для бесплатной газификации России придётся поискать деньги

При этом Завальный поддерживает предложение президента Владимира Путина освободить россиян от платы за подводку газовой инфраструктуры, сообщает ТАСС. По словам депутата, президент поддержал в этом плане идею "Единой России".

В целом глава комитета по энергетике считает, что в газификации регионов много "серых" зон и нестыковок, в том числе правового порядка, поэтому она нуждается в совершенствовании, "более системном подходе". Так, помимо более чётких решений по источникам финансирования, нужны такие же решения "по механизмам реализации схем газификации в каждом субъекте РФ и общая координация работы".

Ранее вице-президент Марат Хуснуллин поддержал предложение Путина освободить россиян от платы за подводку газовой инфраструктуры к земельным участкам. Он полагает, что это поможет миллионам наших граждан.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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