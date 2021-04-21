Для бесплатной газификации России придётся поискать деньги

Председатель комитета Госдумы РФ по энергетики Павел Завальный считает, что для бесплатной газификации правительству и Газпрому придётся найти источники финансирования.

При этом Завальный поддерживает предложение президента Владимира Путина освободить россиян от платы за подводку газовой инфраструктуры, сообщает ТАСС. По словам депутата, президент поддержал в этом плане идею "Единой России".

В целом глава комитета по энергетике считает, что в газификации регионов много "серых" зон и нестыковок, в том числе правового порядка, поэтому она нуждается в совершенствовании, "более системном подходе". Так, помимо более чётких решений по источникам финансирования, нужны такие же решения "по механизмам реализации схем газификации в каждом субъекте РФ и общая координация работы".

Ранее вице-президент Марат Хуснуллин поддержал предложение Путина освободить россиян от платы за подводку газовой инфраструктуры к земельным участкам. Он полагает, что это поможет миллионам наших граждан.