Хуснуллин: предложение Путина по газификации поможет миллионам россиян

Предложение президента РФ Владимира Путина сделать бесплатной подводку газовых труб к земельным участкам позволит миллионам россиян бесплатно подключиться к газоснабжению. Об этом заявил вице-президент Марат Хуснуллин.

В послании Федеральному собранию Путин сказал, что люди не должны при газификации платить за подводку к границе участка. Он уточнил, что речь идёт о случаях, когда населённый пункт подключён к газоснабжению, а отдельные дома — нет.

Хуснуллин напомнил, что до сих пор "Газпром" прокладывал трубы за свой счёт только к населённому пункту, а за подводку внутри платил муниципалитет. Только у муниципалитет денег, как обычно, не хватало и поэтому россиянам приходилось платить за это из собственного кармана, или они оставались без газа из-за той самой "последней мили". Инициатива Путина, по словам вице-премьера, решит эту проблему миллионов россиян.

Ранее "Газпром" оценивал решение проблемы "последней мили" в 350 млрд рублей при том, что вся программа газификации на 2021 -2015 годы "стоит" 526 млрд рублей.

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