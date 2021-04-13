Как упростить процедуру возврата похищенных денег

Днём ранее представители Центробанка РФ заявили о намерениях регулятора упростить процедуру возврата похищенных с карт денег, но не уточнили подробности. Руководитель направления "Информационная безопасность и платежные системы" информационно-аналитического управления Ассоциации банков России Глеб Жижанов в беседе с "Правдой.Ру" рассказал, как можно это осуществить.

По его словам, упростить процедуру возврата можно, наделив банки-получатели похищенных средств правом блокировать деньги, если от банка-отправителя поступило уведомление об оспаривании операции.

Жижанов считает, что такие изменения существенно улучшат ситуацию с возвратом похищенных денег, потому что порядка 97% из них выводятся в течение двух-трёх часов. Когда гражданин в попытке вернуть похищенные деньги доходит до суда, на счетах мошенников уже пусто.

Стоит отметить, что действующая процедура предусматривает возврат похищенных денег от лица банка только в тех случаях, если потерпевший не передавал мошеннику данные своей карты или иную конфиденциальную информацию. Это и объясняет то, что доля возврата похищенных денег составляет всего 11,3%.

В большинстве случаев россияне сами под воздействием "социальной инженерии" передают мошенникам сведения, которые позволяют украсть средства с банковских счетов. В этом случае людям остаётся только писать заявление в правоохранительные органы. В такой ситуации вернуть деньги очень сложно.