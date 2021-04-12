ЦБ хочет упростить схему возврата похищенных у граждан денег

Центробанк РФ собирается изменить процедуру возврата денежных средств по операциям, проведённым без согласия банковских клиентов. Об этом на брифинге заявили представители ЦБ.

В 2020 году банки вернули клиентам 1,1 млрд рублей или 11,3% от общего объёма операций, проведённых без согласия клиентов. Общая сумма таких операций составляет 9,8 млрд рублей, что более чем в 10 раз превышает сумму 2019 года (935,9 млн рублей).

По словам первого заместителя директора департамента информационной безопасности ЦБ Артёма Сычёва, регулятора волнует не столько низкий процент, хотя и это серьёзный вызов, сколько сложность процедуры возврата. Он отметил, что возврат денег занимает большое количество времени и нередко требует довольно тяжёлых процедур, включая судебные решения.

Сычёв напомнил, что ЦБ уже пытался пересмотреть схему возврата похищенных денег, но тогда не получилось по разным причинам, в основном юридического характера.

В свою очередь, директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров заявил, что пока говорить о конкретных параметрах изменений ещё рано. ЦБ пока только проводит консультации с профессиональными сообществами, в том числе с юристами.