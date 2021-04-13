Самозанятые столкнулись с решением судов не в их пользу

"Общероссийский народный фронт" (ОНФ) обратил внимание первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова на то, что суды чаще всего принимают решения не в пользу самозанятых россиян. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ОНФ.

Проанализировав судебные акты, ОНФ пришла к выводу, что надзорные органы интерпретируют обсуждение статуса самозанятого как информирование об уклонении от уплаты налогов, самозанятым не дают положенных послаблений и иногда сама форма занятости становится аргументом в руках обвинения по уголовному делу.

В одном из судебных дел, которые рассмотрели эксперты ОНФ, прокурор требовал заблокировать сайт, где содержалась информация о серых схемах выплаты зарплаты с использованием налога на профессиональный доход. Впрочем, суд вынес оправдательный приговор, ссылаясь на то, что в обсуждении на сайте юрист предупредил о последствиях такого использования статуса самозанятого.

Со сложностями сталкиваются самозанятые и при попытке получить льготы, положенные гражданам. В частности, суд отклонил просьбу самозанятой из Сахалина о рассрочке выплаты долга из-за сокращения дохода в два раза. Всё дело в том, что справки из приложения "Мой налог" не всегда признаются доказательствами размера доходов.

Белоусов уже дал поручения ведомствам проанализировать проблемы с самозанятыми. Эксперты считают, что на "отшлифовку" нового законодательства (статус самозанятого появился только в 2019 году) потребуется несколько лет.

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