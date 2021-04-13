Профицит федерального бюджета превысил 250 млрд рублей

По предварительной оценке Министерства финансов РФ, в январе-марте 2021 года федеральный бюджет страны исполнен с профицитом — доходы превысили расходы на сумму свыше 250 млрд рублей.

В частности, доходы составили 5,3 трлн рублей, или 28,2% от общего объёма, заложенного в закон о бюджете. Расходы исполнены только на 23,7%, или на 5,1 трлн, что и объясняет возникший дефицит в размере 250 млрд рублей.

Традиционно большая часть доходов собрана Федеральной налоговой службой — 3,4 трлн рублей, или 27,5% от прогноза на 2021 год. Федеральная таможенная служба перечислила в бюджет 1,3 трлн рублей, или 26,7% от прогноза на текущий год. От других федеральных органов власти поступило 614,5 млрд рублей, что составляет 38,8% от годового прогноза.

Минфин также напоминает, что с начала года Фонд национального благосостояния увеличился на 256,5 млрд рублей и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 13,8 трлн рублей.

Согласно действующему закону о федеральном бюджете на 2021 год, дефицит бюджета должен составить почти 2,8 трлн рублей.