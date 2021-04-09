Минпромторг исключил полный переход на расчёты в нацвалютах

Заместитель министерства промышленности и торговли РФ Алексей Груздев считает невозможным полный переход на расчёты в национальных валютах между Россией и Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

"Я не думаю, что будет полный переход на торговлю в национальных валютах, потому что бизнес выбирает ту модель, которая ему удобна", — сказал он.

При этом Груздев добавил, что для обеспечения устойчивости торговых отношений доля расчётов в национальных валютах будет расти и достигнет значительной доли.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года доля расчётов в национальных валютах между Россией и Китаем увеличилась до 24-25%. В 2013–2014 годах, до введения антироссийских санкций, она составляла 2-3%.

Тогда же посол РФ в КНР Андрей Денисов отметил сложность перевода торговли с доллара США на национальные валюты. "Это очень непросто переводить торговлю и расчёты из одной валюты в другую", но "необходимость заставляет нас это делать".

По словам Денисова, широкий круг стран сталкивается с необходимостью отказываться от доллара, поскольку "это ещё и сильный рычаг политического влияния".

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