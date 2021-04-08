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Минфин напомнил, что российские налоги одни из самых низких в мире

Экономика » Финансы » Деньги

Налоговая нагрузка на граждан России — одна из самых низких в мире. Об этом напомнила пресс-служба Министерства финансов в ответ на результаты опроса россиян, треть которых заявила о чрезмерном налоговом бремени.

Минфин напомнил, что российские налоги одни из самых низких в мире

Ставка налога на доходы физических лиц составляет 13%, в то время как в других странах достигает 35%.

Также Минфин отметил, что налоговая система для физических лиц практически не меняется и остаётся на одном уровне уже многие годы. Единственным изменением стало повышение ставки до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год. Это новшество затрагивает незначительную часть граждан, большинство продолжает платить по 13%.

Кроме того, финансовое ведомство подчеркнуло, что вместе с низким уровнем налоговой нагрузки в России действует большое количество налоговых вычетов. Также за последние годы были снижены административные издержки налогоплательщиков за счёт развития информационных сервисов.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что 36% опрошенных россиян считают своё налоговое бремя чрезмерным, причём большая часть из таких — граждане в возрасте от 25 до 34 лет.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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