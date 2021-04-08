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Треть россиян считают налоги слишком высокими

Экономика » Финансы » Деньги

Свыше трети россиян оценивают свою налоговую нагрузку как чрезмерную. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Треть россиян считают налоги слишком высокими

На вопрос, как россияне оценивают своё налоговое бремя, 36% опрошенных ответили как чрезмерное, 52% — как достаточное и только 1% — как недостаточное.

Больше всего недовольных налоговой нагрузкой среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет (почти каждый второй — 49%), меньше всего — в возрасте старше 60 лет (25%).

Стоит отметь, что почти половина (42%) утверждают, что платят сейчас больше налогов, чем пять лет назад. Нагрузка стала меньше у 13% россиян.

При этом только у 30% опрошенных вырос доход, у 22% он не изменился и у 27% снизился.

43% россиян считают, что платят государству столько же, сколько их знакомые, 14% — меньше, 7% — больше других.

Стоит отметить, что за последние пять лет ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не менялась и составляет 13%. Незначительные изменения вступили в силу только в этом году — с доходов на сумму свыше 5 млн рублей взимают 15%.

В выборку ВЦИОМ включены ответы 1 600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Изменения по НДФЛ с 2021 года
Автор: Анастасия Гостищева
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