Треть россиян считают налоги слишком высокими

Свыше трети россиян оценивают свою налоговую нагрузку как чрезмерную. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

На вопрос, как россияне оценивают своё налоговое бремя, 36% опрошенных ответили как чрезмерное, 52% — как достаточное и только 1% — как недостаточное.

Больше всего недовольных налоговой нагрузкой среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет (почти каждый второй — 49%), меньше всего — в возрасте старше 60 лет (25%).

Стоит отметь, что почти половина (42%) утверждают, что платят сейчас больше налогов, чем пять лет назад. Нагрузка стала меньше у 13% россиян.

При этом только у 30% опрошенных вырос доход, у 22% он не изменился и у 27% снизился.

43% россиян считают, что платят государству столько же, сколько их знакомые, 14% — меньше, 7% — больше других.

Стоит отметить, что за последние пять лет ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не менялась и составляет 13%. Незначительные изменения вступили в силу только в этом году — с доходов на сумму свыше 5 млн рублей взимают 15%.

В выборку ВЦИОМ включены ответы 1 600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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