Депутата от банкротства не спасла даже смерть

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом владельца ОАО "Воронежтрубопроводстрой" депутата Василия Шипилова, скончавшегося в ноябре 2020 года. Об этом свидетельствуют данные из картотеки суда.

В отношении его имущества введена процедура реализации сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим остался Андрей Столяров, которого назначали таковым ещё при жизни депутата. Объём долгов Шипилова превышает 1 млрд рублей.

Процедура реализации имущества будет проходить в рамках одной из статей закона о несостоятельности. Процесс ускорится, что выгодно для кредиторов, но с другой стороны часть активов они потеряют, поскольку требования по текущим платежам, связанным с расходами на погребение, охрану наследства и услуги нотариуса, будут удовлетворяться в приоритетном порядке.

Также наследники депутата смогут вывести из конкурсной массы жилое помещение, если оно является единственным, пригодным для их постоянного проживания.

Банкротство Шипилова инициировано банком "ДОМ.РФ", которому депутат вместе с супругой задолжали почти 152 млн рублей по договорам поручительства за банковские гарантии, выданные "Воронежтрубопроводстрою".