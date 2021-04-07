Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом владельца ОАО "Воронежтрубопроводстрой" депутата Василия Шипилова, скончавшегося в ноябре 2020 года. Об этом свидетельствуют данные из картотеки суда.
В отношении его имущества введена процедура реализации сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим остался Андрей Столяров, которого назначали таковым ещё при жизни депутата. Объём долгов Шипилова превышает 1 млрд рублей.
Процедура реализации имущества будет проходить в рамках одной из статей закона о несостоятельности. Процесс ускорится, что выгодно для кредиторов, но с другой стороны часть активов они потеряют, поскольку требования по текущим платежам, связанным с расходами на погребение, охрану наследства и услуги нотариуса, будут удовлетворяться в приоритетном порядке.
Также наследники депутата смогут вывести из конкурсной массы жилое помещение, если оно является единственным, пригодным для их постоянного проживания.
Банкротство Шипилова инициировано банком "ДОМ.РФ", которому депутат вместе с супругой задолжали почти 152 млн рублей по договорам поручительства за банковские гарантии, выданные "Воронежтрубопроводстрою".
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