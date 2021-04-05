Стало известно, сколько бизнес сэкономил на снижении страховых взносов

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев рассказал, сколько малый и средний бизнес сэкономил за счёт снижения страховых взносов с 30% до 15%. По его словам, данные были представлены главой Счётной палаты Алексеем Кудриным, сообщает ТАСС.

Напомним, в апреле 2020 года правительство снизило ставку страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15% при условии выплаты сотрудникам зарплаты не ниже минимального размера оплаты труда.

По словам Исаева, снижение страховых взносов стало самой серьёзной поддержкой предпринимателей. Аналогичного мнения придерживается и Кудрин, который оценивает выгоду бизнеса от данной меры в 500 млрд рублей.

Помимо снижения ставки страховых взносов, правительство в прошлом году поддержало предпринимателей кредитами, которые в этом году при соблюдении условий должны были списать. Правда, как оказалось, некоторым бизнесменам пришлось возвращать эти кредиты с учётом повышенной ставки, даже несмотря на выполнение всех условий.

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