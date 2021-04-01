Детская прозорливость: у школьников нашлись сбережения

Исследование международной образовательной компании "Якласс" показало, что у большинства российских школьников имеются сбережения. Более того, некоторые ребята даже занимаются инвестированием.

Согласно опросам, около 90% школьников имеют накопления, 60% хранят их в копилках, а ещё 7% — инвестируют, сообщает "Прайм".

Опросы проводились в марте 2021 года среди учащихся 7-11 классов из всех регионов страны.

Все карманные деньги сразу тратит лишь каждый десятый ребёнок, 38% — часть тратят, а часть откладывают, 42% — откладывают большую часть денег. 60% ребят хранят накопления в копилках, 22% — на карте с процентом на остаток, 7% — инвестируют самостоятельно или с помощью родителей. Не занимаются накоплением лишь 11% опрошенных.

Также в ходе опросов стало известно, что только четверть изучают в школе финансовую грамотность. Но в отдельных регионах показатель превышает 50%. В Москве и Санкт-Петербурге этот предмет осваивают 21% и 14% школьников соответственно. Реже всего финансовой грамотности обучаются в Рязанской области (9%), Мурманской области (8%) и Коми (5%).

Стоит также отметить, что школа является источником финансовых знаний только для 11% респондентов. Большая часть (44%) ребят узнают о финансах от родителей, 23% — самостоятельно из книг и интернета.