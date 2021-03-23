Зюганов опасается надвигающегося дефолта

Рост цен в стране может быть предвестником дефолта, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, "в воздухе буквально витают те же тревожные ожидания, что и весной 1998 года, — за полгода до дефолта".

Об этом политик написал в своём телеграм-канале.

Зюганов утверждает, что сообщения об очередном росте цен поступают с завидной регулярностью. И всё это происходит "на фоне катастрофической продуктовой инфляции".

При этом он считает, что предложения его партии могут вывести страну из кризиса. Ранее КПРФ предложила увеличить пенсии в два-три раза за счёт нефтегазовых компаний, отменить пенсионную реформу и ввести налог на "подозрительно богатых".

Действительно, в России наблюдается ускорение инфляции. По данным Росстата, в феврале 2021 года годовая инфляция ускорилась до 5,7% при целевом ориентире Центробанка в 4%. Фиксируется значительный рост цен на основные продукты, включая сахар и масло, удорожание которых правительству приходится "замораживать". Также растёт стоимость бензина. Но ситуация далека от весны 1998 года.