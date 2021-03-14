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Новый налог от Зюганова

Политика » Власть

Повышенный налог на "подозрительно богатых" людей предложил ввести в России лидер КПРФ Геннадий Зюганов и написал об этом в Telegram-канале.

Такая идея у него возникла в связи с предложением Минтруда ограничить "подозрительно бедным" семьям — с формально низкими доходами, но существенным имуществом, — выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.
Вместе с этим лидер КПРФ высказался о необходимости ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, которая устанавливает требования соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия".

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Автор: Алексей Корнеев
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