Новый налог от Зюганова

Повышенный налог на "подозрительно богатых" людей предложил ввести в России лидер КПРФ Геннадий Зюганов и написал об этом в Telegram-канале.

Такая идея у него возникла в связи с предложением Минтруда ограничить "подозрительно бедным" семьям — с формально низкими доходами, но существенным имуществом, — выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.

Вместе с этим лидер КПРФ высказался о необходимости ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, которая устанавливает требования соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия".