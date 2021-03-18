Средний размер ипотеки приблизился к 3 млн рублей

В феврале 2021 года средний размер ипотечного кредита в России составил рекордные 2,92 млн рублей. Это на 14,6% больше, чем в феврале 2020 года.

В сравнении с январём текущего года средний размер ипотеки подрос на 4%, свидетельствуют данные АО "Национальное бюро кредитных историй" (НБКИ).

Как уточнил генеральный директор НБКИ Александр Викулин, средний размер ипотеки растёт уже около года. После падения весной 2020 года показатель в дальнейшем не только вернулся к докризисному уровню, но и превысил его.

Викулин считает, что росту среднего размера ипотечного кредита в первую очередь способствовало снижение процентных ставок. Это привлекло на рынок заёмщиков с высоким уровнем персонального рейтинга, которым банки одобряют более крупные кредиты.

Не исключено, что отчасти средний размер ипотеки растёт из-за повышения цен на рынке недвижимости, вызванного льготной государственной программой.

Напомним, с конца апреля 2020 года россияне могут приобрести новостройку в кредит под 6,5% годовых. Программа будет действовать до 1 июля 2021 года.