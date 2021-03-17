Интересную статистику показывает российский рынок недвижимости: по данным, которые привёл министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, в стране заканчиваются квартиры в новостройках.
Файзуллин обрисовал ситуацию, выступая на саммите "Сильная Россия". Министр отметил, что проблема характерна почти для всех регионов в силу того, что спрос на новое жильё сильно опережает предложение.
"Практически в каждом регионе закончились свободные квартиры у застройщиков, сегодня спрос превышает предложение, и в этой связи активный заход во все субъекты РФ конкурентных застройщиков — задача министерства и правительства России", — приводит цитату Файзуллина ТАСС.
Согласно данным Росстата, случился классический экономический "фокус", известный как "крест Маршалла". В то время как застройщики в 2020 году сдали на 5,9% меньше жилья, россияне набрали на 40% больше ипотечных кредитов.
В результате спрос обогнал предложение, что не замедлило сказаться на цене оставшихся (и оказавшихся вдруг дефицитом) квартир. Так, в городах с населением более миллиона человек квартиры стали дороже примерно на 15,7%.
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