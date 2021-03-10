Госдума поддержала запрет продажи сложных продуктов "новичкам"

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам до прохождения тестирования. Срок запуска тестирования переносится с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года.

Документ также наделяет Центробанк РФ правом ограничивать заключение договоров с физическими лицами в случаях предоставления неполной или недостоверной информации о рисках, сопровождающих покупку сложного финансового продукта. Кроме того, ЦБ сможет требовать от финансовых организаций обратного выкупа финансового продукта и полного возмещения расходов клиента, если при его продаже был нарушен закон.

Президент Владимир Путин неоднократно в этом году поднимал вопрос о необходимости защитить граждан от обмана на фондовом рынке и не допустить "второе издание обманутых дольщиков". Он поручил правительству совместно с ЦБ обеспечить принятие соответствующего закона до 15 июля 2021 года.

По оценкам регулятора, россияне вложили в "мутные" инвестиционные продукты со сложной структурой и ценообразованием около 600 млрд рублей.