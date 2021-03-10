ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Либерально-демократическая партия России внесла в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале подоходного налога. Согласно документу, от уплаты налога освобождается ежемесячный доход в размере до 17 тысяч рублей.

При этом годовой доход на сумму от 10 млн рублей (833,3 тысячи в месяц) облагается налогом по ставке 25%, годовой доход на сумму свыше 100 млн рублей (8,3 млн рублей) — по ставке 35%.

В целом предлагается разделить граждан на пять групп. Действующая ставка (13%) останется за россиянами с годовым доходом от 204 тысяч до 5 млн рублей. При годовом доходе от 5 млн до 10 млн рублей ставка составит 15%.

В России уже действует простейшая прогрессивная система налогообложения. С 1 января 2021 года с годового дохода до 5 млн рублей взимается налог по ставке 13%, с дохода, превышающего 5 млн рублей, — по ставке 15%.

В пояснительной записке к законопроекту, автором которого является депутат Сергей Катасонов, говорится, что освобождение россиян с самым низким доходом от налога может стать дополнительным способом борьбы с бедностью. В России минимальный доход получают около 9 млн человек (14% налогоплательщиков).