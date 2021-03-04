Путин примет участие в Петербургском международном форуме

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, но формат его участия пока не определён. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, невозможно представить президентский форум без Владимира Путина. При этом из-за непредсказуемости эпидемиологической обстановки Песков пока не смог сформулировать модальность участия президента в пленарной сессии.

"Будем надеяться на лучшее, но в то же время не будем сейчас исключать никакого формата", — добавил пресс-секретарь президента.

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 2-5 июня 2021 года. Оргкомитет форума пообещал приложить все усилия для проведения мероприятия с учётом действующих мер безопасности по предотвращению распространения коронавируса, разработанных Роспотребнадзором с учётом требований Всемирной организации здравоохранения.

В прошлом году ПМЭФ должен был состояться 3-6 июня, но в марте 2020 года было принято решение о его отмене из-за пандемии коронавируса.