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Малый бизнес подготовил новые предложения господдержки

Экономика » Правила игры » Лоббисты

"Опора России" в ходе общего собрания подготовила предложения по государственной поддержке малого бизнеса. Большая часть из них представляет собой послабления в области налогообложения и регуляторного законодательства.

Малый бизнес подготовил новые предложения господдержки

В частности, организация предлагает повысить порог применения упрощённой системы налогообложения (УСН) до 300 млн рублей, создать переходный налоговый режим для отдельных отраслей со сниженной ставкой НДС и распространить налог для самозанятых на сдачу в аренду апартаментов, сообщают "Известия".

Также «Опора» предложила:

- уменьшить процентную ставку по льготному кредитованию с текущих 7%,

- снизить штрафы для малого бизнеса до уровня индивидуальных предпринимателей,

- ограничить темпы роста тарифов и платежей на законодательном уровне,

- повысить критерии включения в малый и средний бизнес (МСБ),

- увеличить квоту госзакупок у малого бизнеса до 25%.

Как отметил глава "Опоры России" Александр Калинин, многие из подготовленных предложений уже рассматриваются властями, но отдельные меры постоянно откладываются. Пакет инициатив организации будет передан правительству РФ на следующей неделе.

Эксперты поддерживают идеи бизнеса о повышении порога применения УСН и критериев отнесения к МСБ, особенно актуальные после отмены Единого налога на вменённый доход с 1 января 2021 года. В то же время они считают предложение увеличить квоту госзакупок у малого бизнеса спорным, опасаясь ухудшения качества исполнения работ и поставок.

 

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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