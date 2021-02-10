За кулисами "заморозки": цены на масло бьют рекорды

"Заморозка" цен на масло, как оказалось, работает только в плане ценников для конечного потребителя. Поставщики в очередной раз меняют прайс: и подсолнечник, и подсолнечное масло в опте дорожают до исторических рекордов.

Как передают эксперты центра "СовЭкон", по итогам первой недели февраля цены оказались следующими:

подсолнечник (за тонну): 42725 рублей, рост + 1352 рублей;

подсолнечное масло (за тонну): 95500 рублей, рост + 2825 рублей.

Для российского рынка такие цены поставщиков — рекорд, при этом с конца ноября, когда власти "взяли на карандаш" ситуацию с ценами, масло стало стоить ещё на 8% дороже.

Согласно Росстату, в рознице рост цен действительно "заморожен": в январе масло не дорожало. Однако "пар" от растущих оптовых цен девать пока некуда, так что он копится в ожидании весны и "оттаивания" замороженных ценников…