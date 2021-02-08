Россиянам предложено перетерпеть взлёт цен

Специалисты ЦБ РФ прогнозируют, что в конце года инфляция может вернуться к целевому значению в 4% годовых.

Таким образом, налицо высокий уровень инфляционных ожиданий. По данным экспертов, замедление темпа роста цен ожидается после февраля. В аналитическом материале ЦБ РФ по региональной экономике говорится, что рост цен ожидается в строительстве, сфере транспортировки и хранения и торговле, включая розничную.

Факторами роста цен могут стать увеличение издержек, обусловленное ослаблением рубля, ростом мировых и внутренних цен на сырье и комплектующие.

Отдельно отмечается, что в ЦФО цены реального сектора выросли сильнее, чем в остальных регионах. Тем более, что в марте цены на товары и услуги вырастут более чем на 4%.

В Северо-Западном регионе о возможном увеличении цен на готовую продукцию в ближайшие три месяца сообщили четверть респондентов.

Согласно информации материала-исследования, в Центральном и Уральском округах инфляция в 2020 году оказалась ниже, чем в общем по стране. Этот показатель, кстати, составил 4,9%.

В Волго-Вятском (5,5%) и Южном (5,4%) индекс цен показал антирекордные показатели. А самая низкая инфляция была отмечена на Урале — 4,4%.

Инфляция в России связана с повышенной конкурентностью и сдерживанием цен, тарифов. Что касается роста цен в разных частях страны, то, например, предприятия Волго-Вятского макрорегиона напрямую связывают это с ростом издержек из-за наращивания объёмов производства.

Юг страны показал прирост цен в 5,4%. Выросли цены на картофель из-за снижения урожая. Повысилась стоимость тепличной продукции из-за взлёта цен на импортные семена и оборудование, а также электроэнергию и отопление.

Таким образом, январская инфляция в России уже достигла 5,2% в годовом исчислении.

При этом цены на продовольственные товары выросли на 7%, плодоовощную продукцию — на 16,3%, хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 7,5%, крупа и бобовые — на 20,7%.

В ЦБ отметили, что рост цен на яйца, мясо, молоко и продукты из них объясняется ростом цен на корма, на макароны — увеличением цен на пшеницу, на подсолнечное масло и сахар — неурожаем подсолнечника и сахарной свёклы.

Мировые цены на продовольствие, впрочем, тоже не стоят на месте и достигли максимума с июля 2014 года, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в РФ достигнет пика в феврале (в минэкономразвития называли цифру 5,4%), после чего начнёт замедляться и к концу года достигнет коридора 3,5-4%.

По этому поводу глава Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович высказал мнение, что так как на мировых рынках наблюдается рост цен на продовольствие, цены вырастут и у нас. Продавцы естественным образом стремятся на экспортные рынки и будут ориентироваться именно на них.

При этом эксперт отметил, что фактором сдерживания цен могут стать низкие доходы россиян. По данным Росстата, в 2020 году реальные располагаемые денежные доходы населения упали на 3,5%, а это как минимум составляет два триллиона рублей.

Конечный показатель инфляции в 2021 году будет на уровне 4,3%, резюмировал Остапкович.

В телеграм-канале "Банкста", между тем, заявили, что "недельный рост цен в России неожиданно остановился после резкого скачка в декабре и январе. За неделю с 26 января по 1 февраля инфляция впервые с сентября прошлого года оказалась нулевой. Неделей ранее цены выросли на 0,2%, а с начала года по 25 января инфляция набрала 0,8%. При сохранении этой скорости инфляция по итогам января составила бы 1%, а в годовом выражении достигла бы 5,5-5,6%, что стало бы рекордом с 2016 года, писали аналитики ЦМАКП".

В общем, за январь, согласно статистике, на 14,9% подорожали помидоры, на 8,5% — морковь, на 7% — огурцы. На 1,9% стало дороже мясо курицы, на 0,6% — свинина, на 0,3% — говядина.