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Жизнь взаймы: почему россияне наращивают долги - и что делать властям

Экономика

Росстат и ЦБ рапортуют: россияне не просто наращивают объёмы получаемых кредитов, но ещё и всё чаще допускают просрочки по платежам, а то и вовсе не находят средств для возврата банкам и МФО.

Жизнь взаймы: почему россияне наращивают долги - и что делать властям

Пока банки и МФО радуются притоку новых (и старых) клиентов, наращивая объёмы кредитования, власти получают тревожные сигналы: отдавать кредиты жителям страны всё тяжелее. Реальные располагаемые доходы населения упали до уровня 2010 года, с работой во многих регионах беда — да ещё и коронавирус "косит бизнес".

Будут ли власти реагировать на печальную статистику по закредитованности россиян? Что Кремль мог бы сделать?

Ответить на данные вопросы журналисты "Правды. Ру" попросили директора Научной школы "Экономическая теория" РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктора экономических наук Руслана Дзарасова.

Почему россияне берут всё больше кредитов

Эксперт отмечает, что ситуация очень неблагоприятна. Складывается она в том числе под влиянием социально-экономической политики правительства страны, которое не осуществляет никакой поддержки доходов населения в условиях и кризисных процессов мировой экономики, и спада, который обусловлен борьбой с пандемией.

"Наше правительство не пошло по пути выплат денег населению, как это сделали правительства других стран. Если вы хотите, чтобы люди сидели дома — им надо заплатить, на мой взгляд.

Но, наверное, считается, что такая политика вызовет инфляцию. Хотя это странно: например, чистый отток частного капитала в 2020 году, если не ошибаюсь, составил 47 миллиардов долларов по официальным оценкам.

То есть допускается, страна может потерять 47 миллиардов долларов и даже больше, а вот средств на поддержание населения в условиях кризиса нет", — удивляется Дзарасов.

В итоге население снова ощутило падение доходов. Но люди стремятся сохранить свой уровень потребления хоть в какой-то степени, в том числе и за счёт заимствования средств. В этом и заключается причина роста закредитованности, роста долгов.

Что делать властям для спасения ситуации

Данная политика, по мнению эксперта, наносит ущерб населению и ведёт не только к ухудшению социального положения людей, но и сковывает экономику "гирями", тормозящими её рост.

"Падение реальных доходов населения означает, что сужается ёмкость внутреннего рынка. То есть падают продажи и падает доходность от инвестиций в реальный сектор экономики", — напоминает Дзарасов.

При этом у Кремля есть меры и помимо прямой раздачи денег, уточняет эксперт. Например, как оперативная мера подойдёт увеличение минимальной заработной платы.

"Также это социальные трансферты платежей, снижение ставки по кредитам для населения, и так далее — целый комплекс мер тут может быть.

Но суть их заключается в определённом перераспределении доходов от частного капитала к лицам наёмного труда. Вот это — единственный путь, позволяющий смягчить сокращение ёмкости внутреннего рынка", — добавляет Дзарасов.

В качестве долгосрочных вариантов можно найти форму планирования, которая сочетала бы плановые методы воздействия на экономику с разумными рыночными свободами. В частности, можно вспомнить опыт советского НЭПа, опыт регулирования экономики косвенным путём в развитых западных странах.

"При этом я считаю, что планирование должно быть ведущим, а рынок ведомым. То есть государство должно определять основные пропорции экономики страны.

Мы уже имеем опыт 30-ти лет, когда крупный бизнес определяет эти основные пропорции, и ничего хорошего из этого не получилось.

А сейчас, в условиях этого мирового кризиса, и надвигающейся второй волны мирового кризиса, это просто жизненная необходимость", — делает вывод Дзарасов.

Автор: Константин Шапров
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