Денег нет, но вы берите: россиян загоняют в "кредитное рабство"

Продолжающееся падение доходов, кризис из-за коронавируса и проблемы с работой снова вынуждают россиян идти за кредитами. "Кредитная пропасть" становится всё ближе: общий долг россиян по кредитам уже составляет 36% от их суммарных доходов за год.

Сначала — немного о причинах "кредитного бума". По данным Росстата, 2020 год ознаменовался снижением доходов на 3,5%, а реально располагаемые доходы (то есть суммы, остающиеся на руках после всех обязательных платежей) "сжались" до уровней 2010 года. На дистанции в семь лет россияне стали получать меньше на 27%.

Не дождавшись ощутимой помощи от государства, население пошло в банки и МФО. Там их приняли, что называется, со всей душой (статистика ЦБ):

банки улучшили показатели кредитования физлиц на 2,393 трлн рублей;

в МФО нарастили такой же объём выданных кредитов, как в 2018 году.

При этом резко выросла доля россиян, которые пошли в МФО, уже имея просроченные кредиты. Таковых в общем числе оказалось примерно 14,2%, то есть каждый седьмой посетитель МФО не смог вовремя оплатить кредит в банке.

В банках дела тоже идут не лучшим образом: по кредитным картам стало на 20% больше просрочек, по автокредитам — на 22%. Кредиты наличными не смогли вовремя отдать на 12% больше заёмщиков.