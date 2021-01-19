Иностранные инвестиции в российские компании сократились в 20 раз

В 2020 году прямые иностранные инвестиции в российские компании сократились в 20 раз.

Как сообщает издание regnum. ru, по данным Центробанка прямые иностранные инвестиции в Россию в прошедшем году составили 14 миллиардов долларов, в то время как в 2019 году этот показатель был куда выше — 28,9 миллиарда долларов.

Отмечается, что в последнем квартале 2020 года был зафиксирован отток прямых инвестиций на 0,9 миллиарда долларов, в то время как в 2019 году на этот же период приходился приток размером в 4,7 миллиарда.

Издание rbc. ru отмечает, что уровень прямых иностранных инвестиций в 2020 году сопоставим с уровнем 90-х годов.