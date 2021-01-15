Wildberries начинает экспансию в Евросоюз

Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries начал работать в Германии. Кроме того, компания объявила о планах выхода на другие рынки Европейского Союза в ближайшее время.

"Мы рады объявить о нашем выходе на один из крупнейших рынков электронной коммерции в Европе. Германия стала 10-й страной для Wildberries. В ближайшее время Wildberries также планирует выйти на рынки Франции, Италии и Испании. Наши новые клиенты получат доступ к широкому ассортименту товаров как по доступным ценам, так и в премиальном сегменте", — сказал директор по развитию компании Вячеслав Иващенко.

Немецкие интернет-покупатели могут заказать товары через отдельный сайт de. wildberries.eu, а также с помощью мобильного приложения.

Немецкое отделение Wildberries продает около четырех миллионов наименований, представленных почти 40 тысячами брендов.

Феномен "учительницы английского"

Фирма, основанная в 2004 году Татьяной Бакальчук во время декретного отпуска от преподавательской деятельности, сумела значительно расшириться после финансового кризиса, поскольку иностранные компании стремились разгрузить свои избыточные запасы с резкой скидкой.