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Wildberries начинает экспансию в Евросоюз

Экономика

Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries начал работать в Германии. Кроме того, компания объявила о планах выхода на другие рынки Европейского Союза в ближайшее время.

Wildberries начинает экспансию в Евросоюз

"Мы рады объявить о нашем выходе на один из крупнейших рынков электронной коммерции в Европе. Германия стала 10-й страной для Wildberries. В ближайшее время Wildberries также планирует выйти на рынки Франции, Италии и Испании. Наши новые клиенты получат доступ к широкому ассортименту товаров как по доступным ценам, так и в премиальном сегменте", — сказал директор по развитию компании Вячеслав Иващенко.

Немецкие интернет-покупатели могут заказать товары через отдельный сайт de. wildberries.eu, а также с помощью мобильного приложения.

Немецкое отделение Wildberries продает около четырех миллионов наименований, представленных почти 40 тысячами брендов.

Феномен "учительницы английского"

Фирма, основанная в 2004 году Татьяной Бакальчук во время декретного отпуска от преподавательской деятельности, сумела значительно расшириться после финансового кризиса, поскольку иностранные компании стремились разгрузить свои избыточные запасы с резкой скидкой.

  • Wildberries стал первым российским интернет-ритейлером в 2017 году и привлек более двух миллионов ежедневных посетителей в следующем году.
  • Объем торговли компании вырос на 87% с января по сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составил $4 млрд.
  • Доставка осуществляется через 40 миллионов пунктов приема партнеров или курьерскими службами.
  • В 2019 году ритейлер запустил продажи в Польше, Словакии, Украине и Израиле. Кроме того, Wildberries работает в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.
  • Журнал Forbes включил основателя компании в список 10 самых заметных новых миллиардеров 2019 года, оценив состояние Бакальчук примерно в $1 млрд.
Автор: Ольга Лебедева
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