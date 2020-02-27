Смена лидера: Батурина больше не самая богатая женщина России

Долгое время занимавшая первую позицию в рейтинге самых богатых женщин страны вдова экс-мэра российской столицы Юрия Лужкова Елена Батурина уступила "нагретое" место Татьяне Бакальчук, основательнице и владелице крупнейшей в Рунете торговой площадки Wildberries.

При этом Батурина не понесла каких-то крупных потерь: ее состояние осталось на прежнем уровне — $1,2 млрд. Просто у "конкурентки" дела идут явно в гору.

По данным Forbes, "предпринимательница поневоле" Бакальчук за год увеличила свое состояние на $400 млн (теперь оно составляет $1,4 млрд).

И хотя, как отмечают составители финансовых рейтингов, "до лидеров "мужского" зачета ей еще далеко", результат Бакальчук, что называется, впечатляет.

Как родилась идея

Татьяна Бакальчук бизнес свой начинала в собственной квартире

Ей, преподавательнице английского языка, после ухода в декрет надо было "на что-то жить", и они с мужем-программистом попытались продавать одежду из немецких каталогов Otto Group.

Как выросло "декретное" дело